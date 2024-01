PlayStation: l'assistenza clienti via Twitter terminerà ad agosto 2024

Un poco alla volta PlayStation si sta allontanando sempre di più da Twitter/X: dopo che PS5 e PS4 hanno detto addio a Twitter, nei prossimi mesi verrà interrotto anche il supporto clienti attraverso la piattaforma social oggi sotto il controllo di Elon Musk.

A confermarlo tramite un messaggio è la pagina Ask PlayStation ufficiale presente su Twitter/X, che conferma l'interruzione del supporto tecnico ai giocatori a partire dal primo agosto 2024: dopo questa data il solo modo per poter contattare l'Assistenza PlayStation sarà attraverso il sito ufficiale, con i relativi link messi a corredo del tweet.

Non è chiaro se dopo il primo agosto Ask PlayStation continuerà ad esistere su Twitter/X o se invece cesserà completamente ogni attività non rispondendo più alle richieste dei follower. In tal senso Sony non ha ancora fornito chiare spiegazioni in merito al destino della pagina, ma non sono da escludere maggiori chiarimenti nei prossimi mesi: a cessare potrebbe essere soltanto il supporto, ma chissà se il profilo verrà rielaborato in qualcosa di completamente nuovo in modo così da restare operativo attraverso una veste inedita.

In attesa dunque di maggiori chiarimenti, vi ricordiamo quali sono stati i migliori giochi PlayStation del 2023 calcolando sia le esclusive che le produzioni terze parti.