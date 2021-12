PlayStation augura Buone Feste con le cartoline di God of War, Ratchet e tanti altri

Mancano ancora diversi giorni a Natale, ma PlayStation ha voluto già augurarci delle buone feste con tantissime cartoline realizzate dai suoi Worldwide Studios e dai partner terze parti.

Insomniac Games ha contribuito con un biglietto d'auguri che ritrae Ratchet, Clank e la nuova arrivata Rivet intenti a scartocciare i regali, mentre Santa Monica Studio ci regala un insolito momento di felicità nel mondo di God of War con Kratos e Atreus su una slitta, seguiti da un Mimir fluttuante. Naughty Dog e Bend Studio puntano tutto sulla nostalgia, con i primi che hanno richiamato in azione Jak & Dexter, e i secondi che addobbano l'albero di Natale con una pallina di Syphon Filter. Astro Bot di Team Asobi fa le veci di Babbo Natale distribuendo i regali, mentre Jin Sakai di Ghost of Tsushims fa un pupazzo di neve.

Trovate una selezione delle cartoline d'auguri in calce a questa notizia, se invece siete curiosi di vedere anche le altre potete dirigervi a questo indirizzo. Qual è la vostra preferita? Avete già deciso in compagnia di quale gioco trascorrerete le imminenti festività natalizie? Fatecelo sapere nei commenti!