PlayStation: gli autori del primo Assassin's Creed lavorano all'esclusiva di Jade Raymond

Dopo aver speso parole di elogio nei confronti di Sony, Jade Raymond, la nota co-creatrice della serie di Assassin's Creed, è tornata a discutere dell'esclusiva PlayStation in via di sviluppo presso gli studi di Haven.

Pur mantenendo la propria indipendeza, Haven ha deciso di creare una nuova IP destinata ad arrivare soltanto sulle piattaforme PlayStation, dal momento che Sony si è dimostrata la compagnia migliore nel supportare i team di sviluppo, stando alle dichiarazioni di Jade Raymond.

L'autrice entra ora più nel dettaglio del progetto, svelandoci che si tratterà di una IP fortemente incentrata sugli aspetti social e su un nuovo modo di coinvolgere l'utenza nella creazione di contenuti.

"Ci entusiasmano i giochi come piattaforma sociale. La pandemia ha dimostrato che il gameplay è il collante sociale che lega le comunità. È qualcosa su cui vogliamo davvero costruire e progettare.

C'è un'altra cosa a cui stiamo pensando al centro di questa IP. Va oltre i contenuti generati dagli utenti, si tratta di portare quel concetto di autoespressione al livello successivo".

Sony ha già sperimentato in questo senso con Little Big Planet e, ancor più a fondo con Dreams. Staremo a vedere in che modo Raymond proverà ad elaborare ulteriormente questo concetto su PlayStation, con una IP che "potrà durare per generazioni e sigificare molto per la gente su un piano profondo".



Raymond ha infine confermato che diversi degli autori che hanno contribuito alla realizzazione del primo Assassin's Creed fanno ora parte di Haven: "Amiamo ancora lavorare insieme. C'erano Corey, Raphael, Mathieu Leduc, che è il nostro direttore creativo, Pierre-Francois Sapinski [responsabile della produzione]... la lista potrebbe continuare. C'era davvero una sensazione magica quando si lavorava a quel primo gioco, e mi sembra che sia tornata".

A differenza dell'action-adventure di Ubisoft che faceva da apripista per i team di sviluppo che avrebbero espanso il franchise, l'esclusiva PlayStation sarà al servizio dei giocatori, i quali potranno plasmarne progressivamente l'esperienza di gameplay.