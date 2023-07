PlayStation avrà un ruolo minore al Tokyo Game Show 2023: non aspettatevi sorprese da Sony

L'elenco dei partecipanti al Tokyo Game Show 2023 si prospetta piuttosto ricco, con nomi quali Capcom, Square Enix, SEGA e Bandai Namco che hanno confermato la propria partecipazione alla kermesse nipponica. All'evento dovrebbe prendere parte anche PlayStation, ma a quanto pare soltanto attraverso un ruolo secondario.

Stando alla lista degli espositori confermati per il Tokyo Game Show 2023, Sony Interactive Entertainment viene catalogata alla voce "indie game area", segno di come il colosso nipponico non abbia nessun grande piano per la fiera e che si limiterà a mostrare giusto alcune produzioni della scena indipendente in arrivo nel prossimo futuro su PlayStation 5 e PS4.

La mossa di Sony in fondo non sorprende, considerato che ormai da molto tempo è solita saltare o avere un ruolo di secondo piano in tutti gli eventi principali dell'annata, dando invece priorità ai propri livestream autoprodotti, come PlayStation Showcase o PlayStation State of Play. Con i piani per l'autunno e la fine del 2023 già sostanzialmente delineati, e con Marvel's Spider-Man 2 in arrivo ad ottobre su PS5, è evidente che Sony non abbia ulteriori grossi progetti o annunci nell'immediato futuro, da qui la presenza fortemente limitata al TGS 2023.

In ogni caso la nuova edizione del TGS avrà comunque le sue potenziali sorprese data la presenza di tanti nomi di spicco dell'industria: appuntamento al 21 settembre, giorno in cui la fiera aprirà i battenti fino al successivo 24 settembre.