PlayStation avvia una diretta su Instagram: tutti pensano a PS5 ma è l'unboxing di PS2!

Nella notte il profilo Instagram ufficiale PlayStation ha avviato una diretta con tanto di conto alla rovescia, in molti hanno subito pensato ad un countdown legato a PlayStation 5 ma le cose non sono andate esattamente così...

A diretta iniziata gli spettatori si sono resi conto che non avrebbero visto e saputo nulla di nuovo su PlayStation 5, la trasmissione è stata dedicata ai festeggiamenti per il ventesimo compleanno di PS2, con tanto di unboxing della console.

Era il 4 marzo 2000 quando Sony lanciava PlayStation 2 in Giappone, PS2 sarebbe poi arrivata in Nord America ed Europa solamente alla fine dello stesso anno, in tempo per le festività natalizie. Un compleanno importante, celebrato da Sony con qualche ora di anticipo rispetto alla data ufficiale, per questo erano in molti ad aspettarsi un contenuto diverso da questo show a sorpresa.

PlayStation 2 è ad oggi la console più venduta di sempre con 159 milioni di unità distribuite fino al 2008, la piattaforma ha avuto un ciclo vitale piuttosto lungo se pensiamo che l'ultimo grande blockbuster PS2 targato Sony (God of War 2) è stato pubblicato nei primi mesi del 2007, con PlayStation 3 già sugli scaffali americani e giapponesi da qualche mese e in procinto di essere lanciata in Europa.