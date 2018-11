PlayStation Awards 2018 in diretta su YouTube il 3 dicembre

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato che i PlayStation Awards 2018 saranno trasmessi in diretta streaming lunedì 3 dicembre alle 10:00, ora italiana, anche su YouTube con sottotitoli in lingua inglese.

Come da tradizione, l'evento celebrerà i videogiochi PlayStation di maggior successo in Giappone, assegnando numerosi riconoscimenti:

Platinum Prize per i giochi con oltre un milione di copie distribuite

Gold Prize per i giochi con oltre 500.000 copie distribuite

PlayStation Network Award per i tre giochi più scaricati dal PSN

User's Choice Award: i dieci giochi più votati dal pubblico

PlayStation VR Awards per i tre giochi PSVR più venduti in Giappone

Indies & Developer Award per i tre giochi indie più popolari dell'anno in Giappone

Le votazioni sono terminate a ottobre, la trasmissione potrà essere seguita come detto su YouTube in versione originale con audio giapponese oppure con sottotitoli in lingua inglese.