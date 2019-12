PlayStation Awards 2019: annunciati tutti i vincitori

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato tutti i vincitori dei PlayStation Awards 2019, manifestazione che ha premiato i giochi PlayStation più venduti in Giappone durante l'anno che sta per terminare.

Premio Platino (oltre un milione di copie)

God of War (Sony Interactive Entertainment / SIE Santa Monica Studio)

Kingdom Hearts III (Square Enix)

Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games)

NieR Automata (Square Enix / Platinum Games)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Premio Gold (500.000 copie vendute)

Ace Combat 7 Skies Unknown (Bandai Namco Entertainment)

Call of Duty Black Ops IIII (Sony Interactive Entertainment / Activision / Treyarch)

Devil May Cry 5 (Capcom)

FIFA 19 (Electronic Arts)

FIFA 20 (Electronic Arts)

Monster Hunter World Iceborne (Capcom)

Pro Evolution Soccer 2019 (Konami)

Resident Evil 2 (Capcom)

Sekiro Shadows Die Twice (From Software)

PlayStation Network Awards

FIFA 19 (Electronic Arts)

Fortnite (Epic Games)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

PlayStation 25th Anniversary Users Choice Award

Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age (Square Enix / Orca)

God of War (Sony Interactive Entertainment / SIE Santa Monica Studio)

The Last of Us (Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog)

Marvel's Spider-Man (Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games)

Monster Hunter World Iceborne (Capcom)

NieR Automata (Square Enix / Platinum Games)

Persona 5 (Atlus)

PlayStation VR Award

Ace Combat 7 Skies Unknown (Bandai Namco Entertainment)

Astro Bot Rescue Mission (Sony Interactive Entertainment / SIE Japan Studio)

Beat Saber (Beat Games)

Indie & Developer Award

Hardcore Mecha (Arc System Works / Game Source Entertainment / RocketPunch Games)

Hollow Knight (Team Cherry)

Human Fall Flat (Teyon Japan)

Overcooked! 2 (Team17 / Ghost Town Games)

Unravel Two (Electronic Arts)

Una bella occasione per riunirsi in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni di PlayStation, come già anticipato non sono arrivati nuovi annunci di alcun tipo, lo show è servito unicamente per premiare i giochi PlayStation più venduti in Giappone dal primo gennaio 2019, esattamente come accaduto negli scorsi anni.