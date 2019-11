PlayStation Awards 2019: l'evento sarà trasmesso in diretta streaming il 3 dicembre

Nel corso del mese di ottobre, Sony Interactive Entartainment Japan Asia ha annunciato la data di svolgimento dei PlayStation Awards: con il 2019 sarà festeggiato un importante traguardo.

Con la prima edizione dei PlayStation Awards organizzata nel corso del 1993, la manifestazione celebrerà infatti quest'anno il proprio venticinquesimo anniversario. Si tratta di un evento dedicato ai risultati conseguiti nel mercato asiatico dalle produzioni videoludiche targate Sony. Durante i PlayStation Awards saranno assegnati premi di diversa natura, alcuni dei quali dedicati a titoli che sfruttano la tecnologia della Realtà Virtuale o produzioni di carattere Indie.

A quanto pare, come segnalato da Pushsquare, l'evento potrà essere seguito in diretta streaming anche dal pubblico occidentale. Come potete infatti verificare direttamente in apertura a questa news, sul Canale Youtube di PlayStation è infatti recentemente apparso un promemoria dedicato proprio ai PlayStation Awards 2019. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana, nello specifico per la giornata di martedì 3 dicembre, a partire dalle ore 10:00 del fuso orario italiano. Segnaliamo che durante l'evento non dovrebbero trovare spazio nuovi annunci legati all'universo PlayStation.



Restando in tema di cerimonie di premiazione, ricordiamo che, sempre nel corso del mese di dicembre, il noto giornalista Geoff Keighley condurrà l'edizione 2019 dei The Game Awards.