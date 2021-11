PlayStation Awards 2021 annunciati per questa settimana, ma non ci sarà nessuna diretta

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato la nuova edizione dei PlayStation Partner Awards 2021, in programma il 2 e il 3 dicembre. A differenza degli anni precedenti, non ci sarà alcun livestream ed i vincitori verranno annunciati direttamente su Twitter con messaggi di ringraziamento da parte degli sviluppatori.

I PlayStation Awards si tengono sin dal lontano 1995 con l'obiettivo di premiare i videogiochi per PlayStation più venduti dell'anno, durante lo show verranno annunciati i vincitori dei Grand Award, Partner Award. Special Award.

Il Grand Award è riservato a quei giochi sviluppati in Giappone e Asia che abbiano registrato buone vendite a livello globale e coinvolto un gran numero di giocatori tra ottobre 2020 e settembre 2021. Il Partner Award è riservato a quei giochi di terze parti capaci di distinguersi a livello commerciale nello stesso periodo infine lo Special Award è riservato ai giochi sviluppati in Occidente e che hanno riscosso un buon successo di vendite nel periodo preso in esame.

Sony fa sapere che per tracciare il successo di un gioco verranno prese in esame sia le copie fisiche vendute sia i download digitali dal PlayStation Store, oltre alle ore spese dai giocatori sul titolo in questione durante l'anno. Non sono previsti nuovi annunci di alcun tipo e come detto non ci sarà un vero e proprio show, ma semplicemente i vincitori verranno svelati con un Tweet.