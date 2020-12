PlayStation Awards, The Last of Us Part 2 è GOTY! I migliori giochi PS5 e PS4 de 2020

Le votazioni si sono concluse lo scorso lunedì, ma solo oggi Sony ha svelato i vincitori del PlayStation Blog Awards, ossia i migliori giochi PS4 e PS5 del 2020 eletti dai lettore del blog istituzionale della casa.

Protagonista assoluto è stato ancora una volta The Last of Us Part 2. Dopo aver dominato i Game Awards 2020, il gioco di Naughty Dog ha fatto incetta di statuette anche in casa propria conquistandone ben nove, tra le quali spicca l'immancabile premio per il Miglior Gioco dell'Anno PS4. Nulla hanno potuto gli altrettanto validi Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Quest'ultimo s'è invece tolto una bella soddisfazione conquistando il riconoscimento come Miglior Gioco dell'Anno PS5. A seguire tutti i premi assegnati:

PlayStation Blog Awards 2020

Miglior narrativa: The Last of Us Parte 2

Miglior uso del Dualsense: Astro's Playroom

Migliori funzioni di accessibilità: The Last of Us Parte 2

Miglior grafica: The Last of Us Parte 2

Miglior direzione artistica: Ghost of Tsushima

Miglior colonna sonora: The Last of Us Parte 2

Miglior design del suono: The Last of Us Parte 2

Miglior multiplayer: Call of Duty Warzone

Miglior gioco sportivo: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Miglior nuovo personaggio: Miles Morales, da Marvel's Spider-Man Miles Morales

Miglior gioco indipendente: Fall Guys: Ultimate Knockout

Momento di gioco dell'anno: lo fase finale di The Last of Us Parte 2

Miglior esperienza per PlayStation VR: Star Wars Squadrons

Gioco dell'anno PS4: The Last of Us Parte 2

Gioco dell'anno PS5: Marvel's Spider-Man Miles Morales

Studio dell'anno: Naugthy Dog

Gioco più atteso: il nuovo God of War

Cosa ne pensate dei premi assegnati? Quali giochi avete votato? A proposito della produzione dei cagnacci, qualcuno sostiene che The Last of Us Part 2 non meritava il GOTY ai Game Awards 2020.