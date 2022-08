Sony e Ballistic Moon al lavoro su una nuova esclusiva PlayStation?

Lo studio britannico Ballistic Moon sta lavorando ad un nuovo progetto pubblicato da Sony Interactive Entertainment, almeno stando alle parole di un attore coinvolto nel motion capture di questo gioco misterioso.

Il profilo LinkedIn di Ballistic Moon rivela come lo studio sia al lavoro su un gioco per conto di un publisher leader a livello mondiale, da segnalare inoltre l'attore che ha registrato le sequenze di motion capture riporti "Ballistic Moon & Sony Interactive Entertainment" come datori di lavori.

Il gioco in questione viene identificato con il nome in codice Project Bates, il direttore del motion capture è Joshua Archer, veterano che ha già ricoperto lo stesso ruolo in passato per Until Dawn e Horizon Zero Dawn, due giochi targati PlayStation Studios.

Ma cosa sappiamo su Ballistic Moon? Lo studio è stato fondato nel 2019 da Neil McEwan, Chris Lamb, e Duncan Kershaw, tre personalità con molta esperienza nell'industria, tra i loro lavori citiamo House of the Dead Overkill e Syndicate, Until Dawn e Until Dawn Rush of Blood, Heavy Rain, Sleeping Dogs, Alla Ricerca di Nemo e Harry Potter E La Pietra Filosofale.

Il primo progetto dello studio sembra essere ancora nelle primissime fasi di sviluppo, non ci resta che attendere eventuali annunci per saperne di più su questa nuova esclusiva PlayStation.