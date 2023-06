PlayStation contro ogni barriera: ecco perché l'accessibilità è importante per Sony

In vista della Giornata mondiale della consapevolezza dell’accessibilità (Global Accessibility Awareness Day), Sony ha deciso di dedicare al delicato argomento un lungo post sul blog ufficiale.

L'autore del messaggio è Mark Friend, Accessibility Lead presso i PlayStation Studios, che ha spiegato nel dettaglio i motivi per cui il colosso nipponico si sta dedicando sempre di più non solo alle opzioni per l'accessibilità nei titoli esclusivi, ma anche alla realizzazione di una periferica come Project Leonardo per far sì che un numero maggiore di utenti possa godersi i prodotti Sony senza dover rinunciare a causa delle disabilità.

La lettura del post è molto interessante, poiché offre una visione diversa dal solito sull'argomento. Secondo Friend, non sono da considerarsi opzioni per l'accessibilità solo quelle più comuni come la personalizzazione dei sottotitoli, le impostazioni per il daltonismo o la possibilità di modificare i controlli. Stando alle parole dello sviluppatore, persino l'opzione grafica che permette di passare dalla modalità risoluzione a quella incentrata sulle prestazioni è, a conti fatti, parte del ventaglio di impostazioni relative all'accessibilità.

Ecco infatti la definizione di accessibilità di Mark Friend:

"L’accessibilità consiste nel mettere da parte i presupposti su ciò che è meglio per tutti i giocatori e lasciare che questi scelgano le opzioni più adatte a loro, aprendo così maggiori possibilità di gioco a più di un miliardo di persone con disabilità in tutto il mondo".

In chiusura, Sony ha ribadito di essere sempre in contatto con i giocatori disabili che fungono da tester per le future opzioni per l'accessibilità, i quali stanno collaborando con l'azienda anche per la realizzazione di tutto ciò che riguarda Project Leonardo, periferica di cui si tornerà a parlare prossimamente.