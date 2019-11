PlayStation Black Friday 2019: annunciati gli sconti USA per PS4, PS4 PRO, PSVR e giochi

Tramite le pagine del PlayStation Blog americano, Sony Interactive Entertainment ha annunciato le offerte per il Black Friday 2019 in Nord America, con sconti su PlayStation 4, PS4 PRO, PlayStation VR, accessori e sui migliori giochi per PS4 e PSVR.

Tra le offerte troviamo il bundle PS4 Slim 1 TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Last of Us Remastered e God od War) a 199.99 dollari, PS4 PRO a 299.99 dollari, bundle PlayStation VR con visore, PlayStation Camera e cinque giochi (Astro Bot Rescue Mission, Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard, Everybody's Golf VR, PlayStation VR Worlds) a 199.999 dollari, bundle PSVR con visore, Camera, due controller Move e due giochi (Blood & Truth e Everybody's Golf) a 249.99 dollari.

Inoltre, l'headset PlayStation Gold costerà 69.99 dollari mentre i DualShock 4 avranno un prezzo di 39.99 dollari, valido per tutte le colorazioni disponibili. Dal 22 novembre al due dicembre sarà attivo anche un taglio di prezzo del 25% sull'abbonamento annuale PlayStation Plus.

Infine, spazio ai giochi con alcuni titoli selezionati in vendita a 19.99 dollari, tra cui Days Gone, Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition, MediEvil, Concrete Genie e MLB The Show 19. I giochi della collana PlayStation Hits saranno invece ribassati a 9,99 dollari.

Le offerte del Black Friday PlayStation saranno attive dal 24 novembre al 2 dicembre, restiamo in attesa di scoprire gli sconti riservati al mercato italiano, la pagina ufficiale di Sony recita solamente "Sono in arrivo offerte incredibili per il Black Friday, tra cui sconti su console, giochi e molto altro."