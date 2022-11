PlayStation Black Friday: le migliori offerte PS5 e PS4 di novembre 2022

Il Black Friday PlayStation non è ancora iniziato ma in attesa che Sony annunci le prime promozioni ufficiali per il Black Friday 2022 possiamo dare uno sguardo alle migliori offerte PS4 e PS5 di Amazon e dei rivenditori fisici e grandi catene. Giochi, accessori, console e altri prodotti targati PlayStation in offerta a novembre.

Nel momento in cui scriviamo ad esempio il DualSense Bianco costa 55.99 euro su Amazon mentre la colorazione Cosmic Red è in sconto a 74,90 euro, segnaliamo anche il DualSense Midnight Black Nero a 59,99 euro.

Anche FIFA 23 è in sconto: FIFA 23 per PS5 costa 64.99 euro su Amazon mentre su eBay l'edizione PS4 costa 66.99 euro mentre la versione PS5 è in promozione a 74.50 euro. Se siete in cerca di nuovi giochi potete approfittare delle offerte di novembre del PlayStation Store con tanti giochi a meno di 10 euro tra cui Mortal Kombat X, LEGO Marvel's Avengers, LEGO Marvel Super Heroes, Overcooked! e The Witcher 3 Wild Hunt in versione standard e Game of the Year Edition con le due espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone.

Da Mediaworld trovate in offerta la sedia gaming di PlayStation con licenza ufficiale in vendita a 199.99 euro nella doppia colorazione bianca e nera. Nel momento in cui scriviamo non ci sono sconti su console PS4 e PS5 o sugli abbonamenti PlayStation Plus, restiamo in attesa dell'avvio delle offerte Black Friday per scoprire tutte le promozioni attive.