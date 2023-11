PlayStation Black Friday: offerte al via il 14 novembre in Italia

PlayStation Italia ha confermato sui suoi canali social che il Black Friday PlayStation prenderà il via a mezzanotte di martedì 14 novembre e proseguirà fino al 27 novembre. Per scoprire le offerte valide nel nostro paese però dovremo attendere ancora qualche ora.

Il PlayStation Blog spagnolo questa mattina ha anticipato alcune offerte come PS5 Standard a 429.99 euro (con un risparmio di ben 120 euro sul prezzo di listino), controller DualSense in varie colorazioni a 49.99 euro e sconti su una selezione di giochi Sony come Horizon Forbidden West, God of War, Gran Turismo 7, The Last of Us Parte 1, Death Stranding, Demon's Souls e tanti altri.

Questo per quanto riguarda il mercato spagnolo mentre come detto per l'Italia non ci sono ancora conferme riguardo le promozioni attive. Sony dovrebbe inoltre annunciare le offerte legate ai giochi digitali su PlayStation Store e sono in molti a sperare che possa esserci anche uno sconto sull'abbonamento PlayStation Plus, come accaduto negli scorsi anni.

Non ci resta che attendere, la storia pubblicata su Instagram da PlayStation Italia non lascia spazio a dubbi e il conto alla rovescia terminerà a mezzanotte, dunque allo scoccare del 14 novembre (notte tra lunedì e martedì) ne sapremo sicuramente di più sulle offerte PlayStation per il Black Friday 2023.