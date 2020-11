PlayStation Black Friday: le offerte di Sony su console e videogiochi

Le offerte PlayStation per il Black Friday 2020 entrano nel vivo e da oggi e fino al 30 novembre è possibile acquistare PS4, PlayStation VR, controller DualShock e giochi per PlayStation 4 a prezzi scontati. Ecco le offerte da tenere d'occhio!

Tra i prodotti scontati per il Black Friday troviamo PlayStation 4 PRO (con 20 euro di credito PSN) a 359.99 euro e il PlayStation VR Mega Pack 2 a 229.99 euro mentre il pacchetto con Visore, Camera e PlayStation VR Worlds costa 199,99 euro.



PS4 PRO e PSVR offerte

DualShock sconti

Giochi PS4 in offerta

Per quanto riguarda i giochi, Sony ha deciso di scontare una parte dei first party del catalogo PS4, con, Ghost of Tsushima a 49.99 euro, Nioh 2 a 39.99 euro e The Last Of Us Remastered e Ratchet & Clank a 9,99 euro.