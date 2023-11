PlayStation Black Friday: tanti sconti su PS Plus per chi è iscritto e i nuovi abbonati

Stanno per iniziare le offerte Black Friday PlayStation, e così i ragazzi del PS Blog scaldano i motori in vista di questa importante iniziativa promozionale: ecco l'elenco delle offerte e degli sconti PlayStation Plus, sia per chi è già iscritto che per i nuovi abbonati.

La nuova promozione approntata da Sony Interactive Entertainment si rivolge così a tutti gli utenti PlayStation che fanno già parte della famiglia PS Plus e chi, invece, intende attivare per la prima volta (o reiscriversi dopo diverso tempo) al servizio in abbonamento del colosso tecnologico giapponese.

Nel corso della promozione Black Friday di PlayStation attiva dal 17 al 27 novembre, l'azienda nipponica offre ai propri utenti l'opportunità di risparmiare fino al 30% sul prezzo degli abbonamenti PlayStation Plus da 12 mesi. Nel medesimo lasso di tempo, chi è già iscritto a PS Plus può risparmiare il 25% nella conversione del proprio abbonamento Essential a PlayStation Plus Extra o usufruire di uno sconto del 30% scegliendo di passare a PlayStation Plus Premium.

Cosa cambia da PS Plus Essential a PlayStation Plus Extra e Premium? I tier più avanzati di PS Plus offrono l'accesso a centinaia di titoli PS4 e PlayStation 5 grazie al Catalogo Giochi e al Catalogo Classici, un elenco di esperienze interattive che comprende Horizon Forbidden West, Ghostwire Tokyo, Sea of Stars e tantissimi altri videogiochi. Sempre attraverso i livelli più avanzati dell'abbonamento è possibile accedere ai bonus offerti dall'app Sony Pictures Core su PS Plus, con oltre 100 film in streaming on demand da vedere sulla propria console.