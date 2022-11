PlayStation Black Friday: The Last of Us 2 a 9.99 euro, Horizon e God of War in offerta

Dal 18 novembre su Amazon sono iniziate le offerte del Black Friday e ovviamente non possono mancare gli sconti a tema PlayStation, con tante esclusive Sony per PS4 e PS5 in vendita a prezzi scontatissimi, a partire da 9,99 euro.

Tra i giochi in sconto troviamo Death Stranding Director's Cut a 19.99 euro, God of War Ragnarok a 69.90 euro, Gran Turismo 7 a 49.99 euro, Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5 a 29.99 euro e The Last of Us 2 a 9.99 euro.

Sconti PlayStation Black Friday 2022

Gli sconti PlayStation del Black Friday coinvolgono anche giochi come Ratchet & Clank, Demon's Souls, Ghost of Tsushima, Returnal e Uncharted L'Eredità di Ladri, solamente per citare alcuni titoli.