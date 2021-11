PlayStation Black Friday: The Last of Us 2, RE Village, Far Cry 6 e tanti altri in offerta

Iniziano oggi le offerte del Black Friday PlayStation e tra le promozioni attive troviamo ovviamente nuovi sconti sul PlayStation Store con centinaia di giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo ridotto fino al 29 novembre.

Tra i tantissimi titoli protagonisti degli sconti del Black Friday di Sony segnaliamo FIFA 22 per PS4 a 41.99 euro, Far Cry 6 a 48.99 euro, NBA 2K22 a 34.99 euro, Deathloop per PlayStation 5 a 34.99 euro, Resident Evil Village a 30.09 euro, NHL 22 a 41.99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales a 40.19 euro, The Last of Us Parte 2 a 19.99 euro, Demon's Souls a 45.59 euro, Cyberpunk 2077 a 24.99 euro, Demon Slayer a 41.99 euro e Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 a 59.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Trovate la lista completa dei giochi PS4 e PS5 in sconto per il Black Friday sul PlayStation Store, inoltre è disponibile anche una sezione dedicata ai giochi in offerta a meno di 20 euro dove trovano spazio MLB The Show 21, Farming Simulator 19, Mafia Definitive Edition, GTA V Premium Edition, Red Dead Online, Dark Souls Remastered, SnowRunner, Destiny 2 Oltre La Luce, Nioh 2, DOOM Eternal, Street Fighter V, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition e Borderlands 3.