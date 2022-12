GOTY Awards 2022: andate a votare i migliori giochi PS4 e PS5 sul PlayStation Blog!

Puntualissimi come ogni anno, i curatori del PlayStation Blog hanno dato il via alle votazioni per i Game of the Year Awards 2022, riconoscimenti che verranno assegnati ai migliori giochi per PS4 e PlayStation 5 esclusivamente dai videogiocatori, senza alcun intervento di una giuria specializzata.

Sono sedici le categorie scelte per rappresentare il meglio del meglio del mondo PlayStation nel 2022. Oltre agli immancabili premi Miglior Gioco PS4 dell'Anno e Miglior Gioco PS5 dell'Anno, ci sono anche i riconoscimenti per la grafica, il sonoro, la storia, i personaggi e molti altri. Diamo un'occhiata ai titoli in corsa per i premi più ambiti.

Gioco PS4 dell’anno

Call of Duty: Modern Warfare II

Cult of the Lamb

Dying Light 2 Stay Human

Elden Ring

God of War Ragnarok

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Inscryption

Stray

The Callisto Protocol

Unpacking

Altro

Gioco PS5 dell'anno

Call of Duty: Modern Warfare II

Cult of the Lamb

Elden Ring

Ghostwire: Tokyo

God of War Ragnarok

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Inscryption

Stray

The Callisto Protocol

The Last of Us Part I

Altro

Ogni categoria include un'opzione aperta alle vostre proposte, in caso riteniate che un gioco assente meriti di essere considerato. Potete consultare e votare i vostri titoli preferiti in tutte e sedici le categorie dirigendovi sulla pagina dedicata del PlayStation Blog. Le votazioni si chiuderanno alle ore 08:59 del 15 dicembre, mentre i risultati verranno rivelati entro la fine del mese.

Chi vincerà? Anche qui, esattamente come ai Game Awards 2022, si prospetta una lotta serrata tra God of War Ragnarok ed Elden Ring. L'anno scorso, ricordiamo, hanno trionfato Ratchet & Clank Rift Apart su PS5 e Resident Evil Village su PS4.