PlayStation Blog GOTY: votate i migliori giochi PS4 e PS5 del 2020

Il 2020 sta per finire, ed è tempo di bilanci. Mentre attendiamo la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2020, il blog istituzionale di PlayStation ha ufficialmente aperto le votazioni per eleggere i migliori giochi PS4 e PS5 del 2020. Chi vincerà il GOTY?

I responsabili del blog hanno preparato ben diciassette differenti categorie quest'anno, che spaziano da "Miglior Narrativa" a "Miglior utilizzo del controller DualSense", fino ad arrivare ovviamente a premi più ambiti di tutti, "Miglior gioco dell'anno PS4" e "Miglior gioco dell'anno PS5". Potete partecipare alle votazioni dirigendovi sul PlayStation Blog: i sondaggi rimarranno aperti fino alle ore 23:59 di lunedì 14 dicembre, e ognuno di essi include anche un campo di testo utilizzabile per assegnare un voto ad un gioco non presente nella lista.

Best Narrativa

13 Sentinels: Aegis Rim

Bugsnax

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Ghost of Tsushima

Haven

Kentucky Route Zero: TV Edition

The Last of Us Part II

Marvel's Avengers

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Spiritfarer

Yakuza: Like A Dragon

Miglior uso del DualSense Wireless Controller

Astro’s Playroom

Borderlands 3

Call of Duty: Black Ops Cold War

Demon’s Souls

Godfall

Immortals Fenyx Rising

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Pathless

Sackboy: A Big Adventure

Migliori funzioni di Accessibilità

Assassin’s Creed: Valhalla

Bugsnax

Call of Duty: Black Ops Cold War

Doom Eternal

Dreams

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Immortals Fenyx Rising

Lair of the Clockwork God

The Last of Us Part II

Madden NFL 21

Marvel's Avengers

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Moving Out

Overcooked All You Can Eat

Torchlight III

Watch Dogs Legion

Miglior Grafica

Assassin's Creed Valhalla

Call of Duty: Black Ops Cold War

Demon’s Souls

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

NBA 2K21

Resident Evil 3

Miglior Direzione Artistica

13 Sentinels: Aegis Rim

Astro’s Playroom

Bugsnax

Cuphead

Demon’s Souls

Destiny 2: Beyond Light

Doom Eternal

Fall Guys

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Ghost of Tsushima

Haven

Immortals Fenyx Rising

The Last of Us Part II

Manifold Garden

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Nioh 2

Persona 5 Royal

The Pathless

Sackboy: A Big Adventure

Sakuna: Of Rice and Ruin

Spelunky 2

Miglior Colonna Sonora

Astro’s Playroom

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Cuphead

Demon’s Souls

Doom Eternal

FIFA 21

Final Fantasy VII Remake

Fuser

Ghost of Tsushima

Huntdown

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

NBA 2K21

Persona 5 Royal

Sackboy: A Big Adventure

Streets of Rage 4

Tony Hawk’s Pro-Skater 1 + 2

Trials of Mana

Miglior Design Sonoro

Assassin’s Creed Valhalla

Astro’s Playroom

Call of Duty: Black Ops Cold War

Demon's Souls

Destiny 2: Beyond Light

Doom Eternal

Fuser

Ghost of Tsushima

The Last of Us Part II

Resident Evil 3

Spelunky 2

Watch Dogs: Legion

Miglior Multiplayer

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Warzone

Demon’s Souls

Destiny 2: Beyond Light

Fall Guys: Ultimate Knockout

Genshin Impact

Godfall

Marvel’s Avengers

Predator: Hunting Grounds

Star Wars: Squadrons

Worms Rumble

Miglior Videogioco Sportivo

Dirt 5

F1 2020

FIFA 21

Madden NFL 21

MLB The Show 20

NBA 2K21

NHL 21

Ride 4

Skater XL

Super Mega Baseball 3

Tony Hawk’s Pro-Skater 1 + 2

Miglior Nuovo Personaggio

Abby (The Last of Us Part II)

The Bugsnax

Eivor (Assassin's Creed Valhalla)

The Fall Guys (Fall Guys: Ultimate Knockout)

Ichiban Kasuga (Yakuza: Like a Dragon)

Jin Sakai (Ghost of Tsushima)

Kamala Khan (Marvel’s Avengers)

Kasumi (Persona 5 Royal)

Miles Morales as Spider-Man

Miglior Gioco Indipendente

Bugsnax

Creaks

Fall Guys: Ultimate Knockout

Haven

Ikenfell

Manifold Garden

The Pathless

Skater XL

Spelunky 2

Spiritfarer

Worms Rumble

Miglior Momento di Gioco dell'anno

Astro's Playroom: provare i controller adattivi e il feedback aptico per la prima volta

Assassin’s Creed Valhalla: soffiare nel corno dei raid

Control: Jesse Faden sulle piattaforme scorrevoli

Demon’s Souls: sconfiggere il Tower Knight

Doom Eternal: sparare con il BFG 10K

Fall Guy Ultimate Knockout: vincere la prima partita

Final Fantasy VII Remake: la scena dell'esibizione all'Honeybee Inn

Ghost of Tsushima: la sequenza iniziale a cavallo

Persona 5 Royal: la trasformazione in Phantom Thief di Kasumi

The Last of Us Part II: lo scontro finale

Marvel's Spider-Man Miles Morales: la sequenza del ponte

Sackboy Una Grande Avventura: giocare il primo livello musicale

Miglior Esperienza VR

Dreams

Marvel’s Iron Man VR

Paper Beast

Pistol Whip

Pixel Ripped 1995

Star Wars: Squadrons

The Room VR: A Dark Matter

The Walking Dead: Saints and Sinners

Until You Fall

Vader Immortal: A Star Wars VR Series

Miglior Gioco dell'Anno PS4

Assassin’s Creed Valhalla

Call of Duty: Black Ops Cold War

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Doom Eternal

Dreams

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Ghost of Tsushima

The Last of Us Part II

Nioh 2

Resident Evil 3

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sackboy: A Big Adventure

Star Wars: Squadrons

Watch Dogs: Legion

Miglior Gioco dell'Anno PS5

Assassin’s Creed Valhalla

Astro's Playroom

Bugsnax

Call of Duty: Black Ops Cold War

Demon’s Souls

Godfall

Haven

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sackboy: A Big Adventure

Watch Dogs: Legion

Gioco più atteso

Deathloop

Elden Ring

The Elder Scrolls VI

Far Cry 6

Final Fantasy XVI

GhostWire: Tokyo

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

New God of War title

NieR Replicant ver.1.22474487139...

Project Athia

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Studio dell'Anno

Bluepoint Games

Insomniac Games

Naughty Dog

miHoYo

Square Enix

Sucker Punch

Quale gioco voterete? A proposito di premi, segnaliamo che Ghost of Tsushima havinto il premio Player's Voice ai Game Awards 2020 , dal momento che è stato... anche più di The Last of Us Part 2!