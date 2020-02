PlayStation il brand più amato dai Millenial, Xbox dalla Generazione Z!

L'agenzia di marketing MBLM ha condotto un'interessante indagine statistica legata al rapporto tra generazioni e brand commerciali: i risultati più recenti hanno evidenziato un peculiare fenomeno.

Lo studio, in particolare, ha svelato come due diverse generazioni identifichino il brand a cui sono più legati con un marchio videoludico: i Millenial (intesi da MBLM come i nati tra 1981 e 1996) e la Generazione Z (intesi da MLBM come i nati tra 1995 e 2012). Di seguito, potete visionare la Top-Ten stilata in seguito alle preferenze espresse dagli intervistati appartenenti al primo gruppo:

PlayStation Amazon Target Disney Ford Jeep Apple YouTube Xbox Nintendo

Tra i Millenials, dunque, sembra che il marchio giudicato più popolare sia PlayStation. Nella lista, dato interessante, compaiono comunque anche altri due grandi attori del settore dell'intrattenimento videludico: Nintendo e Xbox. E, dato interessante, proprio quest'ultima rappresenta il marchio a cui è maggiormente legata la Generazione Z! Una divergenza interessante, che mostra differenze rilevanti nelle preferenze videludiche delle generazioni oggetto dell'indagine statistica condotta da MLBM. Interessante inoltre evidenziare un mutamento di tendenza: lo scorso anno, infatti, i Millenial avevano eletto YouTube come brand più amato dalla propria generazione.



In attesa di scoprire quali saranno i risultati del prossimo anno, ricordiamo che il 2020 vedrà il lancio sul mercato di PS5 e Xbox Series X.