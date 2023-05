PlayStation è il brand più forte, più di quello 'rosso' e 'verde': lo dice Sony

L'ultimo report finanziario di Sony riporta numerosi dati, ma una statistica in particolare sembra attirare l'attenzione, legata al momentum dei più importanti brand sul mercato. Ed a quanto pare PlayStation sembra essere il brand più forte in circolazione, sempre secondo i numeri riportati dal colosso giapponese.

Nel grafico riportato sul sito ufficiale Sony, alla voce "Strongest Gaming Brand", PlayStation viene messa a confronto con i due principali concorrenti sul mercato che, tuttavia, non vengono esplicitamente menzionati per nome: ecco dunque che Nintendo viene descritta come "Brand B" di colore rosso, mentre Xbox appare catalogata come "Brand C" dal colore verde. Mancano i nomi, ma i riferimenti sono comunque chiarissimi.

Le percentuali di popolarità riportati da Sony coprono un periodo compreso tra aprile 2018 e marzo 2023, nel quale emerge che il brand PlayStation ha goduto di un momentum più forte e superiore a quello della concorrenza, toccando il suo picco massimo attorno la fine del 2020, nel periodo d'uscita di PlayStation 5. Nell'arco del periodo preso in esame Nintendo e Xbox non sarebbero mai riuscite a superare la popolarità di PlayStation, con la Grande N in seconda posizione e il brand di Microsoft subito dopo.

Chiaramente le statistiche riportate potrebbero non essere del tutto precise e, considerato che a svolgerle è stata la stessa Sony, la compagnia nipponica potrebbe aver anche tirato acqua al proprio mulino per rinforzare il suo marchio agli occhi esterni. In ogni caso la popolarità generale di PlayStation non è in discussione, considerate anche le oltre 38 milioni di PS5 vendute e la richiesta sempre elevatissima per la console. Per il futuro, intanto, PlayStation punterà forte sul cloud gaming, con "piani aggressivi" pronti a concretizzarsi nei prossimi mesi.