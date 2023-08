PlayStation brevetta un gigantesco gioco multiplayer con centinaia di utenti nei cinema

Sony PlayStation, esattamente come le sue concorrenti, sforna continuamente nuove idee tramutandole in brevetti. L'ultimo, appena emerso in rete, appare parecchio ambizioso, dal momento che si riferisce ad un gioco pensato per essere giocato contemporaneamente da una moltitudine di utenti in uno spazio ampio come quello di un cinema.

Denominato, testualmente, "Massively Multiplayer Local CO-OP and competitive gaming", quest'ipotetica tipologia ci videogiochi punta ad allargare la gioia del gaming in locale, che sia esso cooperativo o competitivo, a gruppi di videogiocatori molto folti. Il documento, nello specifico, descrive un scenario in cui ognuno delle centinaia di persone presenti in sala risulta essere dotato di un controller e chiamato a controllare un avatar unico guardando lo schermo gigante.

Le ambizioni non si fermano qui, poiché la sezione successiva del brevetto estende questo concept alla Realtà Virtuale. In quest'altro scenario tutti i giocatori indossano un visore per la Realtà Virtuale o Aumentata per controllare, ad esempio, delle astronavi. Il gioco sarebbe dunque chiamato a sincronizzare tutte le prospettive dei videogiocatori per renderizzare un grande campo di battaglia i cui confini sono rappresentati da quelli del cinema. Immaginate, ad esempio, un battle royale giocato in questo modo...

Le applicazioni di sistemi di questo tipo appaiono molteplici, ma anche piuttosto sfidanti dal punto di vista della fattibilità. Potrebbe volerci molto tempo prima di vedere una sala giochi di tali proporzioni, ma i brevetti servono proprio a questo: anticipare il futuro.

Cosa ve ne pare di questa idea? Vi piacerebbe partecipare ad un'esperienza del genere? Tra gli altri brevetti recenti di Sony figura un lettore di dischi estraibile per PlayStation, che tra l'altro ha aumentato le quotazioni sull'esistenza di PS5 Slim.