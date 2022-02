PlayStation oltre Bungie: la visione di Jim Ryan su giochi multipiattaforma e live service

Nel riallacciarsi alle sue riflessioni sulle prospettive dei PlayStation Studios oltre l'acquisizione di Bungie, il massimo esponente di SIE, Jim Ryan, condivide su GIbiz la sua visione sul futuro delle esperienze videoludiche targate PlayStation da fruire in un contesto multipiattaforma e live service.

Dalle colonne di GamesIndustry.biz, il presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment parte ovviamente dalla roboante notizia del matrimonio tra Sony e Bungie per spiegare come questo genere di acquisizioni "servono ad aumentare le dimensioni della community PlayStation, espandendole oltre il nostro territorio storico delle console. Tale espansione può verificarsi in molte forme diverse, e una di queste riguarda la possibilità che ci viene data di portare in luoghi diversi i meravigliosi videogiochi che ci hanno caratterizzato in questi ultimi 25 anni".

Nell'esplicitare la visione di Sony sul futuro delle esperienze videoludiche targate PlayStation all'infuori dell'attuale recinto tecnologico delle console "tradizionali", Ryan sottolinea come "stiamo iniziando a diventare multipiattaforma, ormai l'avete visto. Stiamo anche seguendo una roadmap aggressiva con i servizi live. È qui che rientrano i ragazzi di Bungie, grazie al loro talento e alle loro esperienze potremo accelerare notevolmente nel viaggio che stiamo già compiendo".

Jim Ryan ribadisce inoltre che il nuovo impegno di Bungie con Sony per sviluppare giochi multipiattaforma rientra esattamente in questa visione basata sull'ampliamento del gaming targato PlayStation: "Filosoficamente, [l'acquisizione di Bungie] non serve a portare solo nuove esperienze nel mondo PlayStation, ma si tratta di costruire insieme nuovi mondi enormi e meravigliosi".