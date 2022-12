PlayStation: cacciatori di Trofei contro il multiplayer per ottenere il Platino

Gli utenti reddit si sono nuovamente radunati per discutere dell'inserimento di Trofei nel multiplayer dei giochi PlayStation per l'ottenimento del Platino. Gli utenti particolarmente appassionati di questo tipo di imprese chiedono ancora una volta che la lista degli obiettivi venga stilata con un criterio differente da parte degli sviluppatori.

Un post diventato rapidamente popolare su Reddit durante il periodo festivo ha evidenziato un problema che è stato sollevato più volte: la chiusura dei server e la mancanza di giocatori online per l'ottenimento di determinti Trofei. Giochi come Uncharted e The Last of Us, che sono principalmente incentrati sul single player, sono spesso citati come esempi di giochi in cui i trofei multiplayer non dovrebbero essere richiesti per ottenere il Platino.

Anche i server dei giochi sportivi vengono chiusi abbastanza frequentemente e, sebbene ci siano modi per trovare giocatori con cui collaborare tramite siti come Reddit e PSNProfiles, per molti è un processo eccessivamente complicato. Infine, ci sono quegli utenti che semplicemente non vogliono giocare online o acquistare un abbonamento per farlo.

E voi cosa ne pensate al riguardo? Sony e le altre platform holder dovrebbero eliminare i Trofei ottenibili nel multiplayer, o si tratta di un processo naturale legato all'anzianità di un prodotto che deve essere inevitabilmente accettato?

Rimanendo in ambito PlayStation, si è tornato recentemente a parlare di The Last of Us Parte II Director's Cut, che potrebbe sbarcare in futuro su PC e PS5.