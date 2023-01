PlayStation, nuovi cambi interni all'azienda. Cosa potrebbe accadere in futuro?

È delle ultime ore la notizia dell'assunzione di Ben King, dapprima ex responsabile dei servizi di Apple,presso Sony. Si tratta di una notizia importante, che potrebbe dettare dei cambiamenti futuri nell'ottica di un potenziamento dei mercati digitali e di tutte quelle attività direttamente connesse al rapporto con i consumatori.

Da poco, dunque, Ben King è divenuto il vicepresidente senior delle attività direct-to-consumer in Sony, andando così ad assumere un ruolo di rilievo all'interno della compagnia. Pur essendo recente la notizia, dal ruolo dello stesso King si può desumere che l'arrivo di un nuovo vicepresidente senior delle attività direct-to-consumer possa apportare dei cambiamenti rilevanti per il PlayStation Store.

L'arrivo dell' lead dei servizi Apple - in precedenza incaricato della gestione dei servizi DAZN sui dispositivi dell'azienda di Cupertino - ai vertici di Sony potrebbe costituire un importante punto di forza per la compagnia, soprattutto alla luce di alcuni servizi non particolarmente apprezzati dai consumatori. Al momento non si sa come ed in che misura questo possa avvenire. Tuttavia, il potenziamento dei servizi PlayStation sembrerebbe dietro l'angolo.

Dunque, quali portali della casa di Tokyo verranno migliorati non si sa ancora con certezza. Ciò nonostante, le premesse iniziali lascerebbero ben sperare: "Abbiamo la possibilità di servire meglio la nostra community offrendo loro esperienze più personalizzate, aiutando tutti i consumatori a scoprire il perfetto intrattenimento per loro, attraverso il canale giusto, al momento giusto". Sarebbero queste le sperienze dello stesso King, la cui assunzione segue a ruota numerosissime novità interne alla compagnia, come l'implementazione di Discord su PlayStation 5 che dovrebbe arrivare con l'update di marzo secondo alcuni rumor.

Per il resto, quindi, non ci resta che attendere nuove comunicazioni ufficiali da parte di Sony e l'arrivo di un effettivo potenziamento dei servizi. Nel mentre, le ultime novità sul fronte Store appartenenti a Sony vi è stato il recente arrivo delle gift card personalizzate con artwork e messaggi sul PlayStation Store.