PlayStation, cambio di rotta sui GAAS? Bandai Namco e SEGA sarebbero coinvolte

Il futuro di Sony PlayStation sarebbe ben lontano dall'essere del tutto rosa e fiori: sono in vista nuovi licenziamenti per Bungie la sussidiaria di PlayStation, secondo alcuni report di Jason Schreier. Sebbene la situazione sia di per sé complicata, il tutto potrebbe mutare ulteriormente con il cambio di rotta di cui tanto si vocifera.

Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, Sony starebbe puntando sul coinvolgimento delle terze parti per la realizzazione di GAAS. Sony è a tutto GAAS con il futuro di PlayStation tra giochi live e multiplayer, a prescindere dall'abbandono di Jim Ryan, in precedenza alle redini della divisione gaming della compagnia. Nonostante l'intento iniziale di puntare sulla realizzazione di Game As A Service attraverso l'assegnazione dei singoli progetti agli studios interni, ora sarebbero chiamate in prima battuta altre aziende facenti parte del settore.

Bandai Namco e SEGA sono due dei nomi di terze parti alle prese con GAAS targati Sony, ma sarà davvero così? Che l'andamento del progetto multiplayer dedicato a The Last of Us e i licenziamenti interni a Bungie possano aver fatto da - purtroppo - apripista verso una nuova direzione di sviluppo? Secondo alcune testimonianze in rete - non ancora confermate in via ufficiale -, SEGA avrebbe tra le mani una vecchia IP Sony fondamentale, che potrebbe cambiare le sorti della manovra a tutto GAAS del marchio PlayStation.