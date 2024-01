Nella nuova PlayStation Car è possibile giocare con i giochi PS5

Sony Honda Mobility ha approfittato dal risalto mediatico garantito dal Consumer Electronics Show 2024 di Las Vegas (CES 2024 per gli amici) per mostrare al mondo l'ultima evoluzione del prototipo Afeela, automobile elettrica hi-tech che ha stupito tutti dimostrando di potersi muovere senza conducente grazie ad un DualSense di PS5.

La guida remota tramite DualSense, a quanto pare, non è l'unica caratteristica distintiva di questa vettura che Sony sta progettando con il prezioso contributo del gigante dell'automotive giapponese Honda. Com'è lecito attendersi da una "PlayStation Car", l'Afeela permette anche ai suoi passeggeri di divertirsi con i giochi di PS5.

No, non c'è una PS5 montata sotto il cruscotto: come dimostra il video di IGN USA allegato in calce a questa notizia, è possibile connettersi da remoto alla PlayStation 5 in salotto per eseguire i videogiochi in streaming con un sistema che ricorda in tutto e per tutto il funzionamento di PlayStation Portal. In una delle slide diffuse da Sony viene menzionata anche la possibilità di giocare via cloud, verosimilmente attraverso un abbonamento a PlayStation Plus Premium.

Al CES 2024 è possibile vedere in esecuzione Horizon Forbidden West, ma lo scorso anno è stato precisato che l'auto verrà lanciata con una partnership con Fortnite. Ad aumentare l'immersione ci pensa un sistema audio avvolgente a 360 gradi, che chiaramente può essere sfruttato anche per guardare dei film. A tal fine, alla fiera viene sponsorizzato Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Afeela è inoltre in possesso di una funzionalità che a PlayStation 5 ancora manca, ovvero la possibilità di modificare i temi. La funzione è ovviamente declinata a tema automobilistico, con il sistema di illuminazione interno che si regola in base al tema scelto e un display esterno sul frontale del veicolo che mostra ai passanti il logo desiderato.

Vista così l'Afeela appare come l'auto dei sogni di ogni appassionato PlayStation. Non è chiaro quando e se l'automobile arriverà sul mercato, in compenso Sony ha confermato che l'Afeela arriverà in Gran Turismo 7 nel corso del 2024.