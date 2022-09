PlayStation Career Pathways: Sony stanzia 100 milioni di dollari in borse di studio

Attraverso il Social Justice Fund e il PlayStation Career Pathways, Sony prosegue la sua iniziativa a supporto delle organizzazioni no profit che si impegnano nella giustizia sociale e nella lotta al razzismo.

Con un messaggio pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog, la Direttrice Senior e Responsabile Globale della divisione DE&I di Sony Interactive Entertainment ricorda come il colosso tecnologico giapponese abbia istituito nel 2020 un fondo da 100 milioni di dollari.

In questi due anni, l'impegno profuso da Sony si è concretizzato con la concessione per oltre 11 milioni di dollari di borse di studio per sviluppatori e altre personalità legate all'industria dell'intrattenimento digitale.

La dirigente Sony illustra le attività della sua divisione rimarcando l'impegno del colosso nipponico nel sensibilizzare l'opinione pubblica su temi come la giustizia sociale e la necessità di combattere ogni forma di razzismo, favorendo una maggiore diversità e rappresentazione per "guidare una nuova era di creatività, sviluppo e crescita dell'intero settore dei videogiochi".

L'iniziativa portata avanti da Sony, quindi, proseguirà ancora a lungo, con tantissime altre borse di studio che verranno assegnate anche grazie al contributo dei nuovi partner istituzionali e delle organizzazioni no profit coinvolti dal PlayStation Career Pathways volto a rendere l'industria dei videogiochi più inclusiva, diversificata e accessibile.

Prima di lasciarvi al video propostoci da Sony per illustrare le attività svolte e le finalità del Social Justice Fund, vi ricordiamo che Masayasu Ito lascia Sony e PlayStation per ritirarsi a vita privata dopo oltre vent'anni di carriera trascorsi nell'azienda giapponese.