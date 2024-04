PlayStation celebra il giorno preferito degli italiani: oggi è il Carbonara Day!

La giornata di oggi è forse una delle più importanti per la cultura gastronomica del nostro Paese: il 6 aprile si celebra il Carbonara Day, dedicato a uno dei piatti più celebri nel mondo. Proprio in concomitanza dei festeggiamenti di questo 6 aprile, PlayStation Italia ha voluto omaggiare la Carbonara, sinonimo di italianità per antonomasia.

Attraverso un post sul proprio profilo X, l'account italiano della casa videoludica di Tokyo ha realizzato un breve filmato incentrato sulla scoperta della ricetta della Carbonara perfetta. Nel far questo, però, non sono mancati i riferimenti alle mascotte del panorama PlayStation, alcune delle quali sono approdate su PlayStation 5 negli ultimi anni.

Con la partecipazione di "guest stars" del calibro di Kratos, Ratchet, Joel e non solo, PlayStation Italia ha mostrato la ricetta per una "Carbonara da Pro", selezionando gli ingredienti previsti per la ricetta originale (e soprattutto, mostrando quali evitare, come la pancetta o i funghi). Il simpatico video realizzato dalla compagnia su X celebra dunque un piatto di indiscutibile rilevanza nella gastronomia italiana, ma voi come avete festeggiato il Carbonara Day? Se quest'oggi avete mangiato un bel piatto di Carbonara, con quali ingredienti lo avete realizzato? Non esitate a farcelo sapere qui sotto nei commenti. Mentre il mondo Sony continua ad essere impaziente per l'attesa relativa ai rumor sul nuovo Astro Bot al PlayStation Showcase di maggio e la presenza di esclusive PS5 minori nel 2024, l'ecosistema PlayStation festeggia il Carbonara Day.

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.