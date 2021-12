PlayStation sta cercando di ricucire il rapporto con gli studi indipendenti: il report

La scorsa estate, una testimonianza di uno sviluppatore ha gettato qualche ombra sulla gestione degli studi indipendenti da parte di Sony. Ian Garner, co-fondatore di Neon Doctrine, denunciava la mancanza di strumenti adeguati per la promozione dei giochi sul PlayStation Store e costi elevatissimi per ottenere un posto in vetrina.

Al coro si sono uniti ben presto altre realtà indipendenti, tuttavia Sony non ha mai commentato in via ufficiale la faccenda. Nonostante ciò, sembra che in tempi recenti abbia cominciato ad ascoltare le lamentele, dal momento che secondo un report di IGN USA avrebbe cominciato a mostrarsi più attenta nei confronti degli sviluppatori indie.

La divisione gaming della compagnia giapponese si starebbe già impegnando per velocizzare i canali di comunicazione, come testimoniato dal CEO di Akupara Games David Logan: prima capitava di dover attendere anche nove mesi per una risposta dal supporto di Sony, mentre adesso i support ticket vengono chiusi mediamene in cinque giorni, talvolta anche in 24-48 ore. "Si tratta comunque di tempi lunghi, considerato che stiamo parlando di una grande compagnia, ma adesso è tutto più fluido e naturale", ha aggiunto.



Impressioni simili le ha avute anche uno sviluppatore indipendente in contatto con IGN, secondo il quale Sony starebbe anche inviando mail più dettagliate, con un maggior numero di risorse e recapiti. Iain Garner, il co-Fondatore di Neon Doctrine che per primo ha denunciato la cattiva gestione degli indie da parte di Sony, ha apprezzato il supporto offerto nei confronti di Lamentum, che è stato messo in evidenza sul canale YouTube PlayStation ufficiale quando è stato lanciato lo scorso agosto.

Sebbene i miglioramenti lato comunicazione sembrano essere evidenti, parrebbe esserci ancora molto lavoro da fare in altri campi. Gli inviti per partecipare ai saldi diretti agli sviluppatori indipendenti sono aumentati, tuttavia pare siano stati fatti solo dei timidi passi in avanti per migliorare la visibilità delle produzioni sullo store. Akupara ha lanciato una promozione per il suo quinto anniversario su tutti i negozi, ma non ha potuto farlo sul PlayStation Store. Anche il tab "Indie" non parrebbe funzionare a dovere, poiché in quella sezione trovano posto solo i giochi accettati da Sony, e non è facile farsi notare.

La compagnia giapponese si è rifiutata di rispondere alla richiesta di un commento avanzata dalla redazione americana di IGN.