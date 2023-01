PlayStation al CES: come vederla, data e ora italiana della conferenza PSVR2

Sony è presente al CES 2023 di questo mese e già questa settimana la casa giapponese trasmetterà il suo Global Event, una conferenza stampa dedicata ai vari progetti in sviluppo presso la compagnia, tra cui i videogiochi e nello specifico PlayStation VR2.

Proprio PlayStation VR2 compare nell'anteprima del video in streaming pubblicato sul canale YouTube di Sony, dunque possiamo aspettarci novità sul visore in Realtà Virtuale per PlayStation 5. Lo scorso anno, Sony svelò proprio al CES Horizon Call of the Mountain con un trailer, oltre a rivelare le specifiche tecniche di PlayStation VR2 e dei controller Sense, cogliendo tutti di sorpresa.

Ci sarà anche PlayStation 5? Al momento tutto tace sotto questo punto di vista ma ricordiamo che il CES è un evento dedicato alla tecnologia consumer e non direttamente ai videogiochi, dunque il focus di Sony in questo campo potrebbe riguardare solamente PlayStation VR2, a margine viene confermata la presenza di Sony Honda Mobility sullo stage.

L'appuntamento con la conferenza Sony al CES 2023 è fissato per il 5 gennaio alle 02:00 del mattino ora italiana, potete seguire l'evento comodamente su YouTube a questo indirizzo. E voi cosa vi aspettate da questo showcase? Vedremo "solamente" PlayStation VR2 in azione o ci sarà spazio anche per videogiochi più tradizionali e magari annunci di nuovi porting PC di giochi PlayStation?