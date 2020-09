PlayStation China Hero Project: annunciato un nuovo showcase il 30 settembre

Sony Interactive Entertainment Shanghai ha annunciato uno speciale evento online denominato Back to Campus in programma per mercoledì 30 settembre alle 02:00 del mattino (ora italiana). Lo show in questione riserverà uno spazio anche alle novità legate al programma PlayStation China Hero Project.

L'evento verrà trasmesso unicamente su Bilibili con audio in lingua originale e senza sottotitoli, la compagnia specifica che si tratta di uno showcase per il mercato interno e non destinato al pubblico internazionale. Tra i giochi attualmente in sviluppo come parte del PlayStation China Hero Project troviamo AI Limit, ANNO Mutationem, Convallaria, Evotinction, F.I.S.T. Forged in Shadow Torch, In Nightmare, Lost Soul Aside, Pervader e RAN Lost Islands.

Al momento non sappiamo quali di questi titoli verranno mostrati e se ci sarà spazio per ulteriori novità, il PlayStation China Hero Project è nato nel 2016 per sostenere gli sviluppatori in Cina e permettere loro di avvicinarsi al mondo PlayStation godendo del supporto tecnico e di marketing di Sony. Lost Soul Aside è probabilmente il gioco più noto di questa iniziativa, al momento il gioco è privo di una data di lancio, potrebbero esserci sorprese nello show di domani? Restiamo in attesa di scoprirlo.