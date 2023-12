PlayStation China Hero Project: Lost Soul Aside e tanti altri giochi in azione

Negli ultimi giorni la Cina ha avuto un ruolo da protagonista in ambito videoludico: oltre alla data d'uscita ufficiale di Black Myth Wukong rivelata ai Game Awards 2023, all'Unreal Fest Shangai 2023 c'è stato spazio per il PlayStation China Hero Project con una carrellata di giochi mostrati in un trailer riassuntivo.

Tanti i titoli mostrati nel corso del filmato di quasi 2 minuti, tra cui il promettente Lost Soul Aside di Bing Yang, in sviluppo ormai da diversi anni ed attualmente previsto nel 2024 su PC e PlayStation 5. La nostra anteprima di Lost Soul Aside risalente al China Joy 2023 vi permette di farvi un'idea più chiara delle potenzialità del progetto, ma in ogni caso all'Unreal Fest Shangai c'è stato spazio per tanti altri progetti, comprese vecchie conoscenze già disponibili sul mercato come l'apprezzato metroidvania FIST Forged In Shadow Torch.

Ma anche gli altri protagonisti del trailer non sono comunque da ignorare: Convallaria, Daba Land of Water Scar, Evotinction, Exiledge, RAN Lost Islands, The God Slayer e The Winds Rising sembrano tutti avere le carte in regola per attirare le attenzioni dei giocatori, al centro di un PlayStation China Hero Project in continua espansione e sempre più ambizioso. Godetevi dunque il trailer in cima a questa notizia pieno di giochi, d'azione e di coinvolgimento.