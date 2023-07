PlayStation China Hero Project Phase 3: data e orario della conferenza Sony

Sony Interactive Entertainment Shanghai ha annunciato la conferenza PlayStation China Hero Project Phase 3 in programma il 26 luglio alle 04:00 del mattino ora italiana, una buona occasione dunque per scoprire le novità del programma PlayStation China Hero Project.

Questa terza fase del progetto è incentrata su altre dieci titoli anche se al momento solo tre sono stati annunciati: EXILEDGE, AWAKEN Astral Blade e Will-less. Questi giochi saranno giocabili al ChinaJoy dal 28 al 31 luglio insieme ad una demo di Lost Soul Aside e Evotinction.

PlayStation China Hero Project Phase 3

AWAKEN Astral Blade (Dark Pigeon Games)

EXILEDGE (Enigmatrix)

EVOTINCTION (Spikewave Games)

Lost Soul Aside (Ultizero Games)

Will-less (Cyaniris Game)

Sony sarà presente alla fiera cinese con una selezione di giochi first party per PS4 e PS5 tra cui:

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Helldivers (Arrowhead Game Studios)

Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite / Guerrilla Games)

Ratchet & Clank Rift Apart (Insomniac Games)

Sackboy Una Grande Avventura (Sumo Digital)

Al ChinaJoy inoltre ci sarà spazio anche per giochi di terze parti come Final Fantasy XVI, It Takes Two e The King of Fighters XV:

CROSSFIRE Sierra Squad (Smilegate)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

It Takes Two (Electronic Arts)

The King of Fighters XV (SNK)

My Time at Sandrock (Pathea Games)

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS (Bandai Namco)

NBA 2K (2K)

Phantom Blade Executioners (S-GAME)

SAND LAND (Bandai Namco)

Street Fighter 6 (Capcom)

Super Buckyball Tournament (Pathea Games)

Sword Art Online Last Recollection (Bandai Namco)

SYNCED (Level Infinite)

Tower of Fantasy (Perfect World Games)

Appuntamento dunque il 26 luglio per la conferenza PlayStation China Hero Project e dal 28 al 31 luglio con la nuova edizione del ChinaJoy.