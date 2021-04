PlayStation China Press Conference 2021: nuovo evento la prossima settimana

Sony Interactive Entertainment Shanghai ha annunciato la nuova edizione dell'evento PlayStation China Press Conference, in programma il 29 aprile alle 11:00 ora locale, le 18:00 in Italia. Cosa possiamo aspettarci da questo show?

Al momento purtroppo non ci sono dettagli sui contenuti, saranno però certamente presenti alcune produzioni targate PlayStation China Hero Project, tra queste possiamo ipotizzare In Nightmare, FIST Forged in Shadow Torch, ANNO Mutationem, Boundary, Hardcore Mecha.

La speranza è quella di vedere anche Lost Soul Aside, uno dei giochi più famosi del programma PlayStation China Hero Project, annunciato nel 2015 e poi scomparso dai radar. Il lancio era previsto per il 2020, questa finestra è poi saltata e ad oggi non sono state comunicate nuove date di uscita.

ça PlayStation China Press Conference 2021 sarà trasmessa su Weibo, Bilibili, Douyu.com, Huya.com, Douyin (Tik-Tok) e Kuaishou, lo show non andrà in onda su YouTube o Twitch e non è prevista una trasmissione con sottotitoli in lingua inglese. Di fatto si tratta di uno speciale evento pensato esclusivamente per il mercato cinese ma in ogni caso potrebbe emergere qualche interessante sorpresa anche per noi giocatori europei.

In questi anni Sony PlayStation ha investito sul mercato cinese supportando team di sviluppo indipendenti e offrendo agli studi visibilità e aiuti economici.