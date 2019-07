Playstation ChinaJoy: Sony pubblica immagini teaser per la conferenza di Agosto!

Nel corso del pomeriggio della giornata di mercoledì 17 giugno, Sony ha annunciato una nuova conferenza Playstation, organizzata in occasione dell'evento ChinaJoy 2019.

Sull'appuntamento non sono state condivise molte informazioni precise, se non data e orario di svolgimento dello stesso. Tuttavia, Sony ha pubblicato alcune interessanti immagini teaser legate all'appuntamento, tra loro molto varie. Precisamente, si tratta di sette artwork, che potete visionare direttamente nella galleria immagini che trovate in calce a questa news. Al loro interno vengono rappresentate atmosfere tra loro molto differenti: siete curiosi di saperne di più? Qual è quella che vi intriga maggiormente?

Vi ricordiamo che l'appuntamento con la conferenza Playstation al ChinaJoy 2019 si svolgerà il prossimo giovedì 1 agosto, tra le ore 17:30 e 19:30 CST. In virtù di queste indicazioni, si prospetta un evento della durata di circa due ore, con l'orario d'inizio della trasmissione equivalente alle ore 11:30 del fuso orario italiano. Per maggiori informazioni su quella che sarà la line-up ufficiale della conferenza sarà necessario attendere ancora qualche giorno: ulteriori informazioni saranno infatti condivise nel corso della giornata di giovedì 25 luglio.



