PlayStation e la chiusura di London Studio: Jim Ryan era stato lì poco tempo fa

Nel corso delle ultime ore avrete sicuramente appreso della notizia riguardante la chiusura di London Studio. A tal proposito, sta facendo il giro dei social una testimonianza piuttosto triste sul team di sviluppo, che probabilmente non aveva idea di cosa stesse per accadere fino a qualche giorno fa.

A far credere che le cose siano andate in questo modo è la pubblicazione di una foto, risalente a cinque giorni fa, che mostra Jim Ryan in visita al quartier generale di London Studio per un ultimo saluto prima del suo abbandono del colosso dell'industria videoludica. Come si può notare nello scatto, che trovate in calce alla notizia, tutti i membri della software house sorridono ed è altamente improbabile che sappiano di cosa stia per accadere.

Ma perché la foto sta scatenando le ire degli utenti? La ragione è molto semplice: viste le tempistiche e la posizione occupata da Jim Ryan, ci sono buone probabilità che il pezzo grosso di PlayStation sapesse già del destino del team di sviluppo nel momento in cui è stata scattata quella foto.

In attesa che ulteriori retroscena vengano condivisi dai diretti interessati, vi ricordiamo che sono 900 i posti di lavoro che potrebbero saltare tra i team PlayStation ed è probabile che saranno coinvolti anche gli studi più grossi come Insomniac Games e Naughty Dog.