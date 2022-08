PlayStation: class action in Gran Bretagna per gli alti prezzi dei videogiochi digitali

Una class action contro Sony PlayStation ha preso il via in queste ore in Gran Bretagna, secondo l'accusa il colosso dell'intrattenimento avrebbe danneggiato oltre nove milioni di consumatori britannici dal 2016 ad oggi.

Come riportato da Sky News UK, il capo d'accusa verte sul presunto monopolio di Sony nel Regno Unito, la compagnia sfrutterebbe la sua posizione dominante per imporre condizioni non favorevoli a publisher e sviluppatori indipendenti, con gli editori che si sarebbero visti costretti quindi ad aumentare i prezzi al pubblico.

Sony avrebbe aggiunto una commissione del 30% sugli acquisti digitali su PlayStation Store dal 2016 ad oggi e questo ha comportato un aumento complessivo di cinque miliardi di sterline sugli acquisti effettuati sulla piattaforma digitale di PlayStation negli ultimi sei anni.

La class action continua ribadendo come chiunque abbia acquistato contenuti dal PlayStation Store a partire dal 19 agosto 2016 abbia diritto ad un risarcimento compreso tra 67 e le oltre 500 sterline. L'obiettivo della class action è quello di "difendere milioni di giocatori britannici costretti a pagare costi maggiorati."

Al momento, Sony non ha risposto alle accuse mosse dallo studio legale autore della class action, restiamo in attesa di eventuali sviluppi sulla vicenda, che in ogni caso al momento coinvolge solamente la Gran Bretagna.