PlayStation Classic a 59 euro: il taglio di prezzo è ufficiale?

Il 24 dicembre, GameStop ha scontato PlayStation Classic a 59.99 euro anzichè 99.99 euro: secondo quanto emerso sul forum di ResetERA non si tratterebbe però di una promozione della catena bensì di un taglio di prezzo, forse temporaneo, deciso da Sony.

PlayStation Classic costa ora 59.99 dollari presso la maggior parte dei rivenditori americani come GameStop, Walmart e Target, anche in Italia molti store si sono adeguati a questo prezzo: su Amazon.it la console è in vendita ora a 59.99 euro, con uno sconto pari al 40% sul costo di listino. Non è chiaro se il price cut sia solamente temporaneo oppure definitivo, certo appare decisamente poco probabile che catene e rivenditori abbiano deciso di abbassare in autonomia il prezzo del prodotto, allineandosi alla stessa cifra.

Si tratta di un taglio importante, avvenuto a poco più di 20 giorni dal lancio, effettuato con ogni probabilità per cercare di aumentare le vendite durante la stagione natalizia. PlayStation Classic è stata accolta tiepidamente da pubblico e critica non solo a causa di una lineup con qualche assenza di troppo ma anche per un software di gestione ed una emulazione non all'altezza delle aspettative.