PlayStation Classic: alcuni giochi girano a 50Hz, confermato il suono di avvio originale

Dopo aver svelato i 10 giochi che supportato il multiplayer per due giocatori e la lunghezza del cavo HDMI e dei controller, Sony rivela nuovi dettagli su PlayStation Classic tramite le FAQ ufficiali.

Tramite il PlayStation Blog USA scopriamo che nove giochi su venti gireranno a 50Hz in Europa e Nord America, nonostante le versioni NTSC godano della piena compatibilità con i 60Hz. I titoli incriminati sono Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby, Grand Theft Auto, Jumping Flash!, Oddworld Abe's Oddysee, Resident Evil Director's Cut, Tekken 3 e Tom Clancy’s Rainbow Six. Il motivo alla base di questa scelta non è chiaro ma è probabilmente dovuto ad alcuni limiti dell'emulatore PCSX ReArmed utilizzato per l'emulazione dei giochi.

Infine, una nota riguardo l'ormai iconico suono di boot della prima PlayStation: "Il sistema PS Classic include il suono di avvio originale? Sì. Quando accendi PS Classic, sentirai l’inconfondibile suono di avvio."

La riedizione della prima console Sony sarà disponibile dal 3 dicembre in Europa al prezzo di 99.99 euro, la recensione di PlayStation Classic verrà pubblicata su Everyeye.it oggi pomeriggio alle 14:00 mentre alle 17:00 saremo in diretta su Twitch per mostrarvi una selezione dei 20 giochi preinstallati.