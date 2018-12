PlayStation Classic: i dataminer scovano 36 giochi 'nascosti' nella console

Uno degli aspetti più criticati di PlayStation Classic è sicuramente stata la lineup di giochi preinstallati all'interno della mini-console di Sony.

Stando a quanto svelato dai dataminer che hanno analizzato i meandri del codice del sistema operativo della console, PlayStation Classic avrebbe potuto contenere molti dei giochi tanto desiderati dagli utenti ma assenti nell'elenco finale, come ad esempio Gran Turismo, MediEvil, Vagrant Story, Legacy of Kain: Soul Reaver, Silent Hill, Tomb Raider I e II, Klonoa: Door to the Phantomville, Toy Story 2, Driver, Harry Potter e la Pietra Filosofale, e molti altri.

All'interno del firmware di PlayStation Classic si trovano chiari riferimenti a questi giochi, che poi sono stati tagliati fuori dal progetto. Possibile che la memoria limitata della console, pari a 10GB, non abbia semplicemente permesso di arricchire la lineup, ma non è da escludere che i giochi siano stati accantonati per motivi tecnici in fase di emulazione. Tramite il tweet che trovate in calce potete dare un'occhiata a tutti e 36 i titoli prima testati e poi scartati da Sony.

PlayStation Classic è disponibile al prezzo consigliato di 99,99 euro. Tra i giochi preinstallati sulla mini-console troviamo Metal Gear Solid, Rainbow Six, Syphon Filter, GTA, Final Fantasy VII e Resident Evil Director's Cut.