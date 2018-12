PlayStation Classic: Digital Foundry, il giudizio sull'emulazione è negativo

PlayStation Classic è disponibile da oggi ne negozi e per l'occasione Digital Foundry ha pubblicato una video analisi della micro console incentrata principalmente sulla qualità dell'emulazione dei vecchi classici.

In questo senso, l'analisi non è particolarmente positiva, i tecnici di DF lamentano infatti la totale mancanza di filtri e ottimizzazioni grafiche, a differenza di quanto fatto da Nintendo con NES e SNES Mini, con opzioni di personalizzazione praticamente assenti. Molti giochi poi non sembrano invecchiati benissimo dal punto di vista tecnico (vengono fatti gli esempi di Jumping Flash, Battle Arena Toshiden e Tom Clancy's Rainbow Six) e probabilmente una maggior cura nella riproposizione di questi classici sarebbe stata gradita, considerando anche il prezzo non esattamente contenuto della console.

Il software alla base di PlayStation Classic è in realtà l'emulatore Open Source PCSX ReArmed, leggermente personalizzato nei menu ma come detto privo di qualsiasi ottimizzazione, fattore che sembra aver pesato non poco nel giudizio complessivo di Digital Foundry.