PlayStation Classic disponibile per il preordine su Amazon Italia

PlayStation Classic è ora disponibile per il preordine anche su Amazon.it: la versione "Mini" della prima storica console Sony può essere prenotata in Italia al prezzo di 99.99 euro, con consegna prevista per il 3 dicembre.

Amazon sembra avere pochissimi pezzi a disposizione nel momento in cui scriviamo, se siete interessati vi consigliamo dunque di approfittarne prima che la console vada sold-out come accaduto su Amazon USA, Amazon Canada e presso rivenditori come Walmart, Target e Best Buy in Nord America.

Preordina PlayStation Classic (99.99 euro)

La confezione di PlayStation Classic include la console con 20 giochi preinstallati (tra cui Tekken 3, Final Fantasy VII, Ridge Racer Type-4, Jumping Flash e Wild Arms), due controller standard (non DualShock) cablati, cavo HDMI per il collegamento al televisore e cavo USB per l'alimentazione.

Nelle scorse ore, un portavoce di Sony Interactive Entertainment ha confermato come non siano previsti altri giochi per PlayStation Classic, la libreria non sarà dunque espandibile in alcun modo e la micro console non potrà essere connessa alla rete, assenti quindi anche il supporto per Trofei e multiplayer online. PlayStation Classic sarà disponibile in tutto il mondo dal 3 dicembre 2018 al prezzo consigliato di 99,99 euro.