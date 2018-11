PlayStation Classic: ecco i 10 titoli che supportano il multiplayer a 2 giocatori

Mancano pochissimi giorni al lancio di PlayStation Classic. Come ormai ben noto, all'interno della confezione saranno presenti ben due controller cablati, così i più nostalgici potranno provare l'ebbrezza delle sessioni multigiocatore di una volta, seduti ad un metro scarso dal televisore, quando il gioco online era pura fantascienza.

PlayStation Classic comprenderà ben 20 giochi preinstallati, ma quanti di questi offriranno il supporto ai due giocatori? Esattamente la metà! Ecco quali saranno i titoli in questione:

Battle Arena Toshinden Cool Boarders 2 Destruction Derby Intelligent Qube Mr Driller Ridge Racer Type 4 Super Puzzle Fighter 2 Turbo Tekken 3 Tom Clancy’s Rainbow Six Twisted Metal

Cosa ve ne pare? Quali di questi giocherete in compagnia di un amico? Com'è possibile vedere nel video unboxing di PlayStation Classic, nella confezione, oltre alla console e ai due joypad cablati, troverete anche un cavo USB per l'alimentazione e il cavo HDMI per il collegamento al televisore.