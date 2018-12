PlayStation Classic: un exploit permette di accedere alle impostazioni dell'emulatore

Lo YouTuber Retro Gaming Arts ha scoperto un metodo per accedere alle impostazioni dell'emulatore di PlayStation Classic: la retro console Sony il software PCSX ReArmed, che a quanto pare contiene alcune opzioni nascoste...

Il "trucco" per accedere al menu nascosto richiede il collegamento di una tastiera a PlayStation Classic, con determinati modelli (tra cui tastiere Logitech e Corsair non meglio specificate) semplicemente premendo il tasto ESC sarà possibile accedere alle impostazioni di PCSX ReArmed, questo pannello permetterà di attivare o disattivare le scanlines, abilitare la console dei trucchi e cambiare lo standard della console da PAL a NTSC, utile per far girare a 60 fps anche i titoli PAL come Tekken 3, Destruction Derby, Jumping Flash e Battle Arena Toshiden.

PlayStation Classic è disponibile da oggi in Europa al prezzo consigliato di 99.99 euro, la console include 20 classici preinstallati tra cui Metal Gear Solid, Rainbow Six Siege, Syphon Filter, GTA, Final Fantasy VII e Resident Evil Director's Cut.