PlayStation Classic è già sold-out presso diversi rivenditori

Sony ha sorpreso tutti annunciando PlayStation Classic, la versione in miniatura della prima storica console della compagnia nipponica che includerà al suo interno 20 giochi pre-installati.

A testimonianza del grande affetto che moltissimi giocatori provano ancora verso la console, PlayStation Classic, nel momento in cui scriviamo, risulta già sold-out presso diversi rivenditori americani e non, come ha riportato PlayStation Lifestyle. Tra questi, troviamo nomi come Walmart, Best Buy e Amazon. I siti online non riportano la data in cui le scorte del prodotto torneranno ad essere disponibili per il preordine.

Non è la prima volta che una "console in miniatura" riscontri una domanda di mercato così grande ed immediata: basti pensare al numero di volte in cui Nintendo ha avuto problemi nel gestire le scorte del NES Mini.

PlayStation Mini sarà disponibile in Europa a partire dal 3 dicembre 2018 al prezzo di 99.99 euro. Il pacchetto includerà, oltre alla console, 20 titoli preinstallati, due controller cablati, un cavo HDMI, un cavo per l'alimentazione e un manuale di istruzioni. Sony ha recentemente confermato che la lista dei giochi preinstallati all'interno della console differirà tra l'edizione occidentale e giapponese. Intanto, è anche arrivata una punzecchiata di Microsoft, che ha ricordato che su Xbox One è possibile giocare a 500 giochi classici gratuiti.