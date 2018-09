PlayStation Classic: i giochi inclusi saranno differenti in Giappone e Occidente

Sony non ha ancora annunciato la line-up software di PlayStation Classic, al momento la compagnia ha citato solamente cinque titoli, adesso scopriamo che la libreria di titoli inclusi sarà differente in Giappone, Europa e Nord America.

Hiroyuki Oda (Vice Presidente Senior di Sony Interactive Entertainment) ha rivelato ai microfoni di Famitsu che "la line-up software di PlayStation Classic sarà differente tra Giappone e Occidente. I giochi verranno scelti in base a numerosi fattori, non ultimo la popolarità, e come capite bene alcuni prodotti sono popolarissimi solo in determinati territori, non avrebbe senso dunque una line-up unica."

Lo stesso approccio è stato utilizzato da Nintendo per NES e SNES Mini, le edizioni occidentali vantano infatti una libreria leggermente diversa rispetto a Famicom Mini e Super Famicom Mini. Restiamo in attesa di saperne di più sui giochi di PlayStation Classic, nel momento in cui scriviamo sono cinque i titoli confermati: Wild Arms, Tekken 3, Final Fantasy 7, Jumping Flash e Ridge Racer Type 4.

PlayStation Classic uscirà il 3 dicembre al prezzo di 99.99 euro, nella confezione sono inclusi due controller tradizionali (non DualShock, quindi), cavo di alimentazione, manuale e cavo HDMI, il packaging ricorda quello del primo modello di PlayStation uscito nel 1994 in Giappone e l'anno successivo in Europa e Stati Uniti.