PlayStation Classic Guida: come salvare, cambiare disco, tornare alla schermata principale

Finalmente PlayStation Classic è arrivata sul mercato, presentandosi nel formato "mini" per tutti i fan e i nostalgici di PS1. In questa breve Guida parleremo delle funzioni principali della console, spiegandovi come salvare, cambiare disco e tornare alla schermata principale.

Salvataggio

È possibile salvare i progressi del gioco sulla scheda di memoria virtuale. Il metodo per salvare i dati e caricarli varia in base al gioco che stiamo utilizzando. Selezionate "Scheda di Memoria" nella schermata principale per visualizzare o eliminare i dati salvati per il gioco selezionato. L'icona della Scheda di Memoria (a forma di Memory Card) viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

Cambio dei dischi

In alcuni giochi (come Metal Gear Solid) può essere necessario cambiare i dischi virtuali memorizzati all'interno di PlayStation Classic, anche durante l'esecuzione. Se viene visualizzato un messaggio che richiede di cambiare il disco, premete il tasto Open sulla console. (Il tasto Open si limita ad attivare il cambio dei dischi virtuali, la console non verrà aperta).

Tornare alla schermata principale

Per tornare alla schermata principale premete il tasto Reset sulla console. In questo modo il gioco in esecuzione viene chiuso, e lo stato corrente della partite viene salvato come punto di ripresa. Ricordate che è possibile salvare un punto di ripresa per gioco (se ne esiste già uno, è possibile sovrascriverlo). Per proseguire il gioco da dove è stato interrotto, selezionate "Punto di ripresa" nella schermata principale.

